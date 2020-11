Ferrovie: Tamponi gratuiti all’Help Center di Roma Termini

Tamponi gratuiti per le persone senza dimora presso l’Help Center di Roma Termini, il centro di assistenza sociale che opera nei locali messi gratuitamente a disposizione dal Gruppo FS Italiane nell’ambito di una pluriennale collaborazione con la cooperativa che ne gestisce i servizi.

Quello condotto all’Help Center di via Marsala è uno studio osservazionale per verificare la presenza del SARS-COV-2 nei servizi di supporto e accoglienza per persone senza dimora di Roma. A svolgerlo i volontari di Binario 95 assieme all'Istituto San Gallicano (IRCSS), grazie alla disponibilità di alcuni medici volontari dell’Istituto stesso, nell’ambito dei servizi supportati dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale.

Dallo scorso 14 ottobre l’azione di sorveglianza e prevenzione sanitaria, partita nel giugno scorso con i primi 500 test sierologici, che riguarda anche volontari e operatori dei circuiti di accoglienza cittadini, ha iniziato a testare questi soggetti fragili e a rischio eseguendo tamponi antigenici rapidi e molecolari. Sono stati quasi 300 i tamponi già eseguiti con un indice P/T (Positivi su Tamponi) medio del 6,5% che lo scorso 6 novembre, con l’ultimo campione testato di 49 persone, 6 delle quali over 65, è salito all’11,9%. Con la categoria proprio degli over 65 che risulta avere l’indice di positività più alto rispetto ai tamponi eseguiti.

L'articolo completo è disponibile su FS News, la testata online del Gruppo FS Italiane.