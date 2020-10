Ferrovie: il Piemonte verso il 50% di capienza sui treni

Anche il Piemonte si avvia verso la riduzione.

Mezzi pubblici al 50% del carico in è infatti un altro dei provvedimenti, insieme alla didattica a distanza per tutti gli studenti delle Superiori, previsti per l'Ordinanza che il governatore Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore.

Rispetto all'attuale carico, che è dell'80%, bus e treni regionali potranno dunque viaggiare a carico dimezzato.