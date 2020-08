Ferrovie, Coronavirus: ipotesi di lockdown per i mezzi di trasporto pubblico

Torna il lockdown anche sui trasporti pubblici?

Dopo le discoteche e la movida potrebbe tornare a essere la volta dei mezzi pubblici. Secondo Il Giornale il prossimo passo del governo potrebbe essere il lockdown dei mezzi di trasporto pubblico.

"Una questione delicata, che al ritorno delle vacanze con le città che ripartono, gli studenti in movimento e molti lavoratori che progressivamente abbandonano lo smartworking per tornare in ufficio, potrebbe esplodere con tutte le sue criticità".

Il think tank Lettera 150 ha diramato un appello, a firma Marco Grasso, primario dell'Ospedale San Gerardo di Monza e docente a contratto dell'Università di Milano Bicocca: "Sono fondati i timori per il sovraffollamento dei mezzi pubblici, alla ripresa, a settembre delle scuole e degli uffici e il conseguente rischio di un diffondersi della pandemia da Covid-19. Manca nelle grandi città italiane una politica seria per rendere sicuri i trasporti locali".