Ferrovie: Italo rimodula l’offerta fino al 13 aprile

Italo estende la rimodulazione dei sui treni.

La compagnia, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, informa i passeggeri che da oggi e fino al 13 aprile 2020:

l'offerta sarà rimodulata;

le Lounge “Italo Club” saranno chiuse;

i servizi di caring a bordo treno non saranno erogati;

sono state impartite istruzioni specifiche per il personale di bordo nonché dotazione di equipaggiamento protettivo (mascherine da utilizzare in casi specifici, guanti monouso e disinfettante per le mani);

sono in corso attività straordinarie di pulizia specifica a bordo dei treni con materiale disinfettante;

saranno rimborsati, secondo le modalità visibili di seguito, i viaggi da realizzarsi entro il 13 aprile 2020.

Modalità di richiesta del rimborso:

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

In aggiunta a quanto sopra, tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta, ovvero in possesso di un biglietto su treni cancellati, per emergenza sanitaria potranno richiedere il rimborso come di seguito descritto:

Il Cliente, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher stesso.

La richiesta deve essere effettuata direttamente sul sito web accedendo al form Reclami nella sezione Assistenza disponibile al seguente link www.italotreno.it/rimborsoemergenza (disponibile solo da sito desktop). Nel form sarà necessario selezionare la Categoria "Rimborso per emergenza sanitaria 2020". Attenzione: in caso di richiesta per più viaggi o per viaggi andata e ritorno sullo stesso codice biglietto, è necessario fare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero di treno.

Il cliente potrà infine richiedere in autonomia sul sito www.italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.