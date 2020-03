Ferrovie, Francia: SNCF rimborserà gli abbonamenti TGV di aprile

SNCF, compagnia ferroviaria francese che vede parecchi treni fermi per l'emergenza Coronavirus, ha deciso di non addebitare gli abbonamenti ai TGV per il mese di aprile.

I clienti avranno un mese gratis, con una decisione presa in risposta all'impossibilità di far circolare i treni normalmente nelle circostanze attuali di confinamento per l'epidemia.

Il gruppo ha anche detto a Le Parisien che questa "misura eccezionale" potrebbe essere rinnovata anche a maggio. Inoltre, le persone che hanno pagato l'abbonamento annuale in un'unica tranche verranno rimborsate, in base a termini da definire.

Dall'annuncio del blocco nazionale, l'offerta di SNCF si è ridotta, principalmente per limitare la diffusione della malattia. La società, come abbiamo visto, rimane comunque mobilitata per combattere il Coronavirus, gestendo i "TGV sanitari" che in questi giorni trasportano i malati dagli ospedali più gravati dall'epidemia, soprattutto nel Grand Est, in altre parti del Paese.