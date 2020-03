Ferrovie: rimborso biglietti per Coronavirus, il nuovo modulo di Trenitalia Regionale

Trenitalia Regionale ha predisposto un’apposita procedura per facilitare la richiesta di rimborso straordinario dei biglietti per i viaggi sui treni regionali non effettuati a causa del Coronavirus.

Basta compilare il nuovo modulo (disponibile anche in versione inglese), aggiornato, in base al DL n.9/2020 art.28, con opzioni specifiche per la rinuncia al viaggio.

Il modulo compilato deve essere inviato, per posta cartacea insieme al biglietto originale oppure per e-mail insieme alla scannerizzazione/foto del biglietto, all'indirizzo della Direzione Regionale/Provinciale di competenza della stazione di arrivo del viaggio. Gli indirizzi delle varie Direzioni Regionali/Provinciali sono elencati all'interno del modulo.

Per le sole destinazioni ricadenti nella regione Lombardia, la richiesta va inviata con riferimento alla stazione di partenza. In caso di biglietti di andata e ritorno è possibile inviarla a una sola delle due Direzioni competenti. Per l’invio tramite posta farà fede la data di invio della richiesta.

Fonte FS News