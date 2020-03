Ferrovie: in Francia come in Italia, esodo di massa sui treni prima del blocco

La situazione che stiamo vivendo questi giorni ci sta insegnando, tra l'altro, che di fronte al panico gli esseri umani rispondono tutti alla stessa maniera. Così, anche nella vicina Francia, si registrano oggi le medesime scene viste da noi qualche giorno fa. A Parigi, molti tentano di lasciare la città prima dell'entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione, previsto a mezzogiorno, per arginare la diffusione del Coronavirus. Secondo quanto riportano i media nazionali è affollata in particolar modo la stazione di Montparnasse. Scene identiche, dunque, a quelle viste in Italia, quando prima del blocco le stazioni del nord sono state prese d'assalto nel tentativo di raggiungere località del meridione. Dalle 12 in poi in Francia ogni spostamento dovrà essere giustificato con un'autocertificazione, altrimenti si va incontro ad una multa pari fino a 135 euro.