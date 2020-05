Ferrovie: ultimo giorno di "passione", da domani più Frecce, Intercity e oltre 4.400 regionali

Da domani si riparte, con più Frecce e più Intercity.

Ancora per oggi, però, l'offerta resta invariata per quanto più corposa rispetto ai tempi della pandemia. Nel frattempo, tuttavia, sono terminati tutti i lavori che hanno coinvolto le linee ad Alta Velocità che quindi tornano completamente operative, riportando i tempi di percorrenza ai valori ottimali.

Intanto le aziende hanno diramato anche per la giornata odierna i loro programmi che continuano a vedere la coppia Trenitalia e Italo che fa circolare venti treni veloci, rispettivamente diciotto per Trenitalia e due per Italo.

Le Frecce più recenti sono state introdotte l'11 maggio (Ferrovie: per Trenitalia nuove Frecce dall'11 maggio) mentre si prevede un cospicuo aumento di treni a lunga percorrenza a partire dal 18 maggio (Ferrovie, Trenitalia riparte: dal 18 maggio più Frecce e Intercity, ecco l'elenco). Nulla da fare, invece per i Freccialink e per i collegamenti internazionali che sono ancora sospesi.

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione. Buone notizie anche su questo fronte visto che dal 18 maggio saranno oltre 4.400 i convogli a disposizione pari al 64% dell'offerta pre-emergenza.

Rimane al momento sospeso anche il servizio Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto mentre gli Intercity da e per la Sicilia sono limitati alla Calabria fino al 17 maggio. Questo segmento, in tutta Italia, vede attualmente la presenza di tre coppie di treni destinati anche loro a crescere dal 18 maggio quando sarà anche possibile traghettare per l'isola.

L'offerta di Italo, invece, è disponibile cliccando qui. L'azienda ha reso noto che questa situazione dovrebbe protrarsi almeno fino al 20 maggio, cosa che lascia pensare a qualche reintroduzione di servizi dopo questa data.

Il consiglio, come sempre, è però di NON mettersi in viaggio se non è indispensabile.