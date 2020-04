Ferrovie: per Trenitalia e Italo prosegue la rimodulazione del servizio

Ancora non è noto per quanto tempo le compagnie ferroviarie prolungheranno il periodo di riduzione dei servizi di Frecce, Intercity, Regionali e Italo.

Le aziende hanno diramato anche per la giornata odierna e per i prossimi giorni i loro programmi che continuano a vedere riduzioni notevoli dei mezzi in viaggio per fronteggiare la pandemia, anche in considerazione dei pochi viaggiatori in circolazione.

La riduzione, come accennato a inizio articolo, non riguarda solo la compagnia di bandiera ma anche il suo competitor, con la coppia Trenitalia e Italo che vede circolare solo dieci treni veloci, rispettivamente otto per Trenitalia e due per Italo.

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione.

Da mercoledì 25 marzo, inoltre, è sospeso anche il servizio Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto mentre dalla stessa data gli Intercity da e per la Sicilia sono limitasti alla Calabria. Questo segmento, in tutta Italia, vede 3 coppie di treni.

Ricordiamo che per agevolare le attività di controllo delle Autorità, tutte le Frecce con più di una fermata in una stessa città svolgono il servizio viaggiatori esclusivamente nelle stazioni di: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale.

Le fermate per servizio viaggiatori sono cancellate a: Torino Porta Susa, Rho Fiera, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Roma Tiburtina, Napoli Afragola, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

Stessa cosa per gli Intercity. Tutti i treni con più di una fermata in una stessa città svolgono il servizio viaggiatori esclusivamente nelle stazioni principali: per Genova la stazione Piazza Principe e per Roma la stazione Termini.

Le fermate per servizio viaggiatori nelle stazioni secondarie sono cancellate a: Genova Brignole, Roma Ostiense, Aversa, Battipaglia, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

L'offerta di Italo, invece, è disponibile cliccando qui.

Il consiglio, come sempre, è però di NON mettersi in viaggio se non è indispensabile.