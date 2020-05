Ferrovie: oltre ai treni tornano anche biglietterie, lounge e collegamenti internazionali

La ferrovia è ripartita e con essa riprendono anche alcuni servizi accessori.

Una volta tanto partiamo da questi ultimi. Dal 25 maggio riaprono le seguenti sale Alta Velocità e biglietterie:

FRECCIALounge di Roma Termini, Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale con orario dalle 6:30 alle 20:30;

FRECCIAClub di Torino Porta Nuova e Venezia Mestre: Torino apre alle 7:00, Mestre apre alle 6:30; entrambi chiudono alle 20:30;

Le biglietterie di Venezia Mestre, Genova Piazza Principe, Torino Porta Nuova, Napoli Centrale e Bari Centrale con orario dalle 6:30 alle 20:30 che si aggiungono alle biglietterie di Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale già attive dal 18 maggio.

Come sappiamo, da diversi giorni è aumentata notevolmente la disponibilità di convogli veloci e non lungo i binari italiani. Un miglioramento dei servizi che coinvolge sia Trenitalia che Italo con entrambe le compagnie che prevedono un'ulteriore crescita dal 3 giugno.

Le due aziende hanno diramato per la giornata odierna i loro programmi che vedono in circolazione quarantasei treni veloci, rispettivamente trentotto per Trenitalia e otto per Italo. Sono 7 le Frecce in più che circolano dal 19 maggio e 6 gli Italo in più dal 21 maggio.

Novità in arrivo anche per i Freccialink e i collegamenti internazionali con i primi che riprendono dal 14 giugno e i secondi che accennano una timida ripresa dal 4 giugno con i servizi sulla Francia di Thello (Ferrovie: dal 4 giugno tornano i Thello tra Milano e Nizza).

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione. Buone notizie anche su questo fronte visto sono attualmente oltre 4.400 i convogli a disposizione pari al 64% dell'offerta pre-emergenza.

Ricordiamo che per la Lombardia l'elenco dei treni circolanti è disponibile sul sito di Trenord.

Rimane al momento sospeso invece il servizio Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto mentre gli Intercity da e per la Sicilia sono tornati a superare lo Stretto. Questo segmento, in tutta Italia, vede attualmente la presenza di venti collegamenti.

Per Italo dal 21 maggio sono previste 2 coppie Torino - Salerno, 1 coppia Napoli - Venezia e 1 coppia Napoli - Torino.

L'offerta della compagnia dei treni bordeaux è disponibile cliccando qui.