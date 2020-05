Ferrovie: l'offerta a lunga percorrenza non cambia, ma si inizia a correre di più

Dal 10 maggio si corre un po' di più sulle linee AV italiane.

Fino a sabato 9 maggio, infatti, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna - Firenze con i treni che percorrono la linea convenzionale con maggiori tempi di viaggio stimati fino a 15 minuti ma anche sulla linea Milano - Bologna tra Melegnano e Piacenza con i treni sempre deviati sulla linea convenzionale con maggiori tempi di viaggio stimati fino a 20 minuti.

Fino a giovedì 14 maggio, invece, la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Torino - Milano e Roma - Napoli e i treni percorrono le linee convenzionali con maggiori tempi di viaggio stimati fino a 30 minuti tra Torino e Milano e fino a 60 minuti tra Roma e Napoli.

Intanto le aziende hanno diramato anche per la giornata odierna i loro programmi che vedono la coppia Trenitalia e Italo che fa circolare sedici treni veloci, rispettivamente quattordici per Trenitalia e due per Italo.

Dal 5 maggio Trenitalia ha introdotto una nuova coppia di Frecce tra Roma e Venezia. Si tratta dei Frecciarossa 9405 e 9428 che però hanno origine e termine corsa a Venezia Mestre, mentre dall'11 maggio il numero di Frecce è destinato a crescere ulteriormente (Ferrovie: per Trenitalia nuove Frecce dall'11 maggio).

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione. Ricordiamo che dal 4 maggio alcune regioni hanno già previsto un graduale aumento dei treni locali. Saranno così a disposizione circa il 50% dei convogli pre-emergenza.

Rimane al momento sospeso il servizio Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto mentre gli Intercity da e per la Sicilia sono limitati alla Calabria. Questo segmento, in tutta Italia, vede attualmente la presenza di tre coppie di treni.

Ricordiamo che per agevolare le attività di controllo delle Autorità, tutte le Frecce con più di una fermata in una stessa città svolgono il servizio viaggiatori esclusivamente nelle stazioni di: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale.

Le fermate per servizio viaggiatori sono cancellate a: Torino Porta Susa, Rho Fiera, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Roma Tiburtina, Napoli Afragola, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

Stessa cosa per gli Intercity. Tutti i treni con più di una fermata in una stessa città svolgono il servizio viaggiatori esclusivamente nelle stazioni principali: per Genova la stazione Piazza Principe e per Roma la stazione Termini. Le fermate per servizio viaggiatori nelle stazioni secondarie sono cancellate a: Genova Brignole, Roma Ostiense, Aversa, Battipaglia, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

L'offerta di Italo, invece, è disponibile cliccando qui. L'azienda ha reso noto che questa situazione dovrebbe protrarsi almeno fino al 17 maggio, cosa che lascia pensare a qualche reintroduzione di servizi dopo questa data.

Il consiglio, come sempre, è però di NON mettersi in viaggio se non è indispensabile.