Ferrovie: da oggi sui binari ancora più Frecce di Trenitalia

Dal 18 maggio la ferrovia è ripartita, con più Frecce, più Intercity e più regionali.

È infatti torna finalmente ad aumentare la disponibilità di convogli veloci e non lungo i binari italiani. Un miglioramento dei servizi che per ora è previsto unicamente per Trenitalia, con Italo che dovrebbe incrementare a sua volta i collegamenti a breve.

Le due aziende hanno diramato per la giornata odierna i loro programmi che vedono la circolazione di quaranta treni veloci, rispettivamente trentotto per Trenitalia e due per Italo. Sono 7 le Frecce in più che circolano dal 19 maggio.

Dal 18 maggio si è ripartiti, dunque, anche se sono rimasti al palo i Freccialink e i collegamenti internazionali per i quali non ci sono ancora date su un possibile ripristino.

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione. Buone notizie anche su questo fronte visto che dal 18 maggio sono oltre 4.400 i convogli a disposizione pari al 64% dell'offerta pre-emergenza.

Ricordiamo che per la Lombardia l'elenco dei treni circolanti è disponibile sul sito di Trenord.

Rimane al momento sospeso invece il servizio Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto mentre gli Intercity da e per la Sicilia tornano dal 18 maggio a superare lo Stretto. Questo segmento, in tutta Italia, vede attualmente la presenza di sedici collegamenti diventati venti dal 19 maggio.

L'offerta di Italo, invece, è disponibile cliccando qui. L'azienda ha reso noto che questa situazione dovrebbe protrarsi almeno fino al 20 maggio, cosa che lascia pensare a qualche reintroduzione di servizi dopo questa data.