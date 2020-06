Navi: arriva la coincidenza Blu Jet - Frecciarossa

Ottime notizie in arrivo per i siciliani e per chi deve spostarsi sull'isola.

La compagnia di aliscafi Blu Jet, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa del solo traghettamento dei passeggeri nello Stretto di Messina, ha inserito i nuovi orari per gli spostamenti in coincidenza con il Frecciarossa Torino - Reggio Calabria di recente istituzione.

Le unità navali passeggeri della Blu Jet effettueranno a partire dal 3 giugno 2020 e fino a nuove indicazioni ministeriali in merito alle contingenti misure di contenimento contagio da Coronavirus, le corse previste a questo link, con fermate intermedie, conciliando le esigenze dei passeggeri su entrambe le tratte Messina - Villa San Giovanni e Messina – Reggio Calabria.

Per garantire la distanza di un metro fra i viaggiatori, i mezzi veloci impiegati trasporteranno un massimo di 130 passeggeri.