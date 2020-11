Trasporti: corse garantite in tutto l’Alto Adige per chi non ha alternative al mezzo pubblico

In Alto Adige, dal 16 al 20 novembre, i servizi di trasporto pubblico locale proseguono secondo l’orario normale, e così i servizi speciali per ragazzi che hanno bisogno di assistenza, ma saranno invece sospese le corse aggiuntive per gli studenti.

“Per garantire i servizi essenziali – afferma l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider – è importante che coloro che lavorano e che non hanno la possibilità di fare lo smart working possano recarsi al lavoro. Hanno il diritto a viaggiare anche tutti i passeggeri che devono spostarsi per motivi di salute e gli studenti che hanno diritto alle lezioni frontali”.

Permane ovviamente “l’obbligo rigoroso di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi pubblici ed anche in tutte le fermate, ed è fondamentale rispettare le norme igieniche e le distanze di sicurezza nonché avere con sé un biglietto valido”.

Importante per chi viaggia è inoltre fare il possibile per evitare gli orari di punta. In questa fase della pandemia non è possibile usare i mezzi pubblici per svolgere attività legate al tempo libero.

Autobus e treni possono viaggiare con il 50% dei passeggeri rispetto alla capienza prevista. Per conoscere gli orari dei bus è consigliabile consultare i servizi online che sono costantemente aggiornati in tempo reale.