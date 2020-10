Mobilità integrata: nuova campagna digital per E-Vai, il car sharing elettrico del Gruppo FNM

E-Vai, il primo car sharing regionale attivo in tutta la Lombardia con un’offerta di veicoli interamente elettrici o ibridi, presenta la sua offerta con l’avvio di una nuova campagna di comunicazione digital.

La creatività ha lo scopo di mettere in luce i vantaggi distintivi del brand: la sostenibilità, l’intermodalità, cioè la possibilità di integrare facilmente gli spostamenti con la rete ferroviaria e gli aeroporti, e la capillarità sul territorio lombardo. E-Vai è infatti l’unico servizio di car sharing in Italia con una rete di stazioni di noleggio diffuse non solo nei grandi centri urbani ma anche nei centri medio-piccoli.

IL CONCEPT – La creatività adotta un registro paradossale per valorizzare in modo ironico e leggero le caratteristiche che distinguono il servizio di E-Vai: le auto di E-Vai volano, vanno ad aria, si arrampicano sulle montagne, fanno il giro del mondo.

Attraverso lo strumento dell’iperbole si punta a far sì che l’utente si soffermi con più attenzione sui reali punti di forza del servizio: le auto di E-Vai sono disponibili negli aeroporti, sono elettriche e quindi ecologiche, possono raggiungere le località montane, sono facili da trovare ed economiche e con esse si può andare ovunque in Lombardia. La creatività è stata realizzata dall’agenzia digital Change Media, che curerà anche la pianificazione sui canali social (Facebook e Instagram) e sui canali display.

E-Vai Controllata al 100% da FNM, E-Vai gestisce i servizi di mobilità sostenibile del Gruppo. Nel 2011 ha lanciato il primo servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto ferroviario.

La flotta E-Vai è composta da automobili omologate per il trasporto di 4/5 persone, con veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale, di cui la quasi totalità elettrica. Grazie a oltre 120 E-Vai point è presente nei luoghi strategici (aeroporti, stazioni, piazze, ospedali, università) in 72 località lombarde. E-Vai offre servizi non solo per i cittadini, ma anche per aziende, private e pubbliche, quale strumento di miglioramento e diminuzione dei costi della mobilità aziendale.