Trasporti: Blu Jet, 30 collegamenti giornalieri sullo Stretto di Messina

Da sabato 1° agosto aumentano i collegamenti marittimi Blu Jet sullo Stretto di Messina.

Saranno 10 le corse in più da Messina a Villa S. Giovanni e viceversa per un totale di 30 collegamenti marittimi giornalieri.

Raggiungere la Sicilia sarà ancora più facile grazie all'integrazione con i treni di Trenitalia. Gli orari delle navi veloci di Blu Jet sono infatti in coincidenza con quelli dei treni nazionali in arrivo e in partenza da Villa S. Giovanni.

Gli orari dei collegamenti marittimi Blu Jet sono consultabili su blujetlines.it.

Fonte FS News

Foto di Marinaio56 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42478386