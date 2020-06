Trasporti: in Puglia niente più limitazioni nei posti a sedere su bus e treni

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza per la ripresa del trasporto pubblico dal 1° luglio, senza limitazioni nei posti a sedere.

Rimane, invece, l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi. L’ordinanza riguarda il trasporto regionale e locale, ferroviario e automobilistico, extraurbano e cittadino, anche taxi, noleggio con conducente e bus turistici.

Sempre dal primo luglio, il numero di treni e bus extraurbani tornerà ad aumentare. Le società di trasporto hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Puglia, ogni settimana, i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti e alla frequentazione dei servizi.

Gli ingressi e le uscite dai mezzi pubblici dovranno essere separati, il ricambio dell’aria dovrà essere assicurato in modo costante, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione e in fermata.

Per i condizionatori a bordo “è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti”.

Su bus e treni dovrà, inoltre, “essere garantita un’adeguata e capillare informazione”, al personale e all’utenza, “chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali”, si legge nell’ordinanza. Inoltre, le aziende di trasporto dovranno comunicare all’utenza “l’importanza di scaricare sui propri smartphone l’app Immuni”.