Trasporti: accordo fra Busitalia Veneto e Bicincittà

Estate all'insegna del green a Padova! I possessori di un abbonamento Busitalia Veneto possono beneficiare di uno sconto del 20% su tutte le tariffe del servizio di bike sharing cittadino Goodbike Padova di Bicincittà.

La combinazione bus + tram + bicicletta è una soluzione di mobilità integrata ecologica, economica e pratica per i pendolari che utilizzano giornalmente i servizi Busitalia Veneto.

Goodbike Padova con le sue 28 stazioni bike sharing garantiscono un servizio h24 e una enorme disponibilità di mezzi. Last but not least sono posizionate in punti strategici vicino alle fermate di bus e tram di Busitalia Veneto.

Gli abbonati al servizio urbano possono accedere ai servizi in tre mosse:

1) registrandosi sul sito www.goodbikepadova.it;

2) abilitando la propria tessera Busitalia Veneto nell’apposita sezione del sito;

3) sbloccando la bici direttamente dalla colonnina con il proprio abbonamento.

Fino al 31 luglio, poi, gli abbonati urbani Busitalia Veneto hanno diritto a un mese di servizio bike sharing gratuito, al termine del quale possono decidere se rinnovarlo.

Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Fonte FS News