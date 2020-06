Trasporti, Emilia Romagna: bus e treni gratis per gli under 14

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha definito una manovra capace di movimentare circa 150 milioni di euro, che guarda a territori, famiglie, lavoro e imprese.

Tra i tanti provvedimenti previsti a sostegno dei Comuni più colpiti dall'emergenza Covid-19, anche gli 8 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale gratuito per gli under 14, che da settembre non pagheranno su bus e treni regionali, primo importante passo verso l’estensione del beneficio a tutti gli studenti fino a 19 anni nei cinque anni di mandato, senza escludere la possibilità di comprendere anche gli universitari.

Il provvedimento inizierà ora il suo iter in Assemblea legislativa, dove la discussione finale in Aula è prevista per fine luglio.