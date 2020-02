Trasporti: dal Governo 500 milioni per tram e funivie a Roma

Pubblicato dal ministero dei Trasporti il decreto necessario a finanziare le linee tranviarie Togliatti e Verano-Tiburtina, le funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli e l’acquisto di 50 tram.

Nello specifico Roma ottiene dal ministero, su un totale di 2.319.020.710 miliardi di euro destinati a varie amministrazioni in tutta Italia, 158,9 milioni per finanziare 50 nuovi tram, 109,5 milioni per la funivia Battistini-Casalotti, 184,2 per la tranvia sulla Togliatti, 29,9 per la funivia Eur Magliana-Villa Bonelli e 23,4 per la tratta tranviaria Verano-Tiburtina. In totale poco più di 500 milioni.

Il Comune di Roma ha inoltre comunicato che per la linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata, che verrà realizzata sull'attuale sedime della linea ferroviaria e per la quale servirà il cambiamento dello scartamento, i finanziamenti saranno approvati in seguito alla rimodulazione del progetto, che sarà presentato ad aprile.

Per il tram su via dei Fori e via Cavour se ne riparlerà invece a giugno, con la presentazione di un nuovo progetto che preveda il collegamento con i binari del tram 8 a Piazza Venezia. Una bozza di studio è stata presentata in commissione Mobilità.

L’idea è quella di spostare il capolinea facendo arrivare la linea a piazza Vittorio e poi dividendola in due tratte: una parte fino a Termini, l’altra fino a via Prenestina. Da un lato quindi nascerà la nuova linea 8 Casaletto-Termini con collegamento dalla metro C a Venezia alla stazione, dall'altro una linea 'Est-Ovest' Casaletto-Prenestina.