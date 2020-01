Marconi Express: via al servizio il 7 marzo

Il People Mover, la navetta che collegherà la stazione di Bologna con l'aeroporto Marconi, entrerà in servizio regolare il 7 marzo.

“Da martedì 22 gennaio parte l'ultima fase del pre-esercizio, che tra un mese ci porterà al nulla osta e poco dopo all'apertura del servizio ai passeggeri”, ha spiegato Rita Finzi, presidente di Marconi Express, società che gestisce l'opera da 125 milioni di euro.

Il People Mover correrà per 5 chilometri e coprirà il tragitto in circa 7 minuti. Il costo del biglietto ordinario sarà di 8,70 euro, quello di andata e ritorno scontato a 16 euro.





“Il People Mover è la prima monorotaia realizzata in Italia a guida completamente automatica”, ha ricordato Finzi, spiegando che “il grado di innovazione del progetto ha comportato un complesso e lungo percorso di confronto tra istituzioni e tecnici, ma ora siamo pronti”.

Durante i momenti di maggior afflusso sono previste 8 corse l'ora, con un'attesa media per i passeggeri di circa 4 minuti. Il sistema, di 3 navette da 50 posti l'una, garantirà una capacità di trasporto di 570 passeggeri all'ora per direzione. Il collegamento ha anche una fermata intermedia alla stazione del Lazzaretto (costo 1,70). L'installazione di quasi 2mila pannelli fotovoltaici fornirà circa il 35% del fabbisogno energetico dell'infrastruttura.

Consultabile in italiano e inglese, c'è anche il nuovo sito web, progettato dallo studio Dina&Solomon che consente di acquistare i biglietti ordinari, per famiglie e per gruppi direttamente da smartphone e computer, oltre a offrire informazioni su progetto, modalità di pagamento contactless e di viaggio, con le mappe dettagliate delle 3 stazioni del people mover.

Le sezioni dedicate alle News e all’assistenza clienti sono arricchite da un’agenda, a cura di Bologna Welcome, con i principali eventi e luoghi da visitare in città, a servizio dei turisti destinati a Bologna. Sono attivi da tempo anche i profili social di Marconi Express su Facebook, Twitter e Instagram, dove è possibile ottenere aggiornamenti diretti sul servizio ed entrare in contatto con l’assistenza clienti.