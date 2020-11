People Mover: In liquidazione la società consortile People Mover S.c.a.r.l.

È stata posta in liquidazione People Mover S.c.a.r.l., che contiene il raggruppamento di quattro imprese che materialmente ha costruito lo scheletro della monorotaia che dovrebbe congiungere dal prossimo 18 novembre la stazione di Bologna Centrale con l'Aeroporto Marconi.

La messa in liquidazione della società, che ha terminato nei fatti il suo incarico, è stata comunicata agli interessati il 26 ottobre, un paio di settimane fa, con annessa comunicazione di una convocazione dei destinatari della missiva, da parte dei liquidatori, per saldare le ultime pendenze. Lo rende noto Il Resto del Carlino.

Va precisato che Marconi Express, la società che gestisce la monorotaia, nulla ha a che fare con il caso. Le quattro società cooperative unite nella consortile sono invece Clea, Cmsa, Consorzio Innova e Tecnologie e Mobilità.

Critico sulla situazione Francesco Sassone, capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia. "Troppo spesso in occasione della realizzazione delle grandi opere, per un motivo o per l’altro, le imprese che vi hanno lavorato non vengono poi pagate. Già la realizzazione del People Mover sembra una barzelletta, continue promesse di inaugurazione mai mantenute: almeno non diventi una tragedia. Chi guida la città si assuma le sue responsabilità e dia garanzie di pagamento di tutti i debiti".

