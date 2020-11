Metropolitane: treno sfonda tronchino e atterra su... una balena [VIDEO]

Bizzarro incidente nella stazione della metropolitana di Spijkenisse, a sud ovest di Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Nella notte tra domenica e lunedì un convoglio ha abbattuto il tronchino presente alla fine della stazione di testa e ha rischiato di volare al di sotto del terrapieno.

Per sua fortuna è atterrato su un'opera d'arte rimanendo sospeso a un'altezza di circa dieci metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 00:30 e i servizi di emergenza sono stati subito mobilitati in massa. Non c'erano passeggeri sulla metropolitana visto che era alla fine del turno e il macchinista non è rimasto ferito ed è stato in grado di lasciare il veicolo autonomamente. Secondo un portavoce della compagnia di trasporti di Rotterdam RET, è stato comunque trasportato in ospedale per precauzione.

Un destino benevolo per l'uomo che è stato salvato dall'installazione nota come "Code di balene", opera dell'artista Maarten Struijs. Si tratta di due enormi code di balena in poliestere, una delle quali ha praticamente bloccato la corsa del treno impedendogli di precipitare.

Il portavoce di RET non ha potuto ancora dire nulla sulla causa dell'incidente.