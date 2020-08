Metropolitane: Italferr nel consorzio internazionale per il metrò di Bogotà

Il Gruppo FS Italiane amplia la propria presenza all’estero aggiudicandosi, attraverso la sua società d’ingegneria Italferr, la supervisione dei lavori della Linea 1 della metropolitana di Bogotá, in Colombia, uno dei progetti infrastrutturali di maggior richiamo internazionale sul fronte del trasporto pubblico di massa.

La commessa ha un valore di oltre 50 milioni di euro e prevede la realizzazione di 24 chilometri di linea metropolitana, incluse 16 stazioni e tratte in sotterranea, oltre a depositi per il materiale rotabile nell’area metropolitana della città, per un investimento complessivo di 4,3 miliardi di dollari americani. Prevista anche la verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali sull’investimento del progetto principale.

La gara, gestita dalla World Bank per conto della Empresa Metro Bogotà, fa parte del progetto principale “PLMB - Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1” ed è stata aggiudicata dal Consorcio Supervisor PLMB. Ad esso partecipano, oltre alle italiane Italferr, con una quota del 25%, e MM S.p.A., controllata completamente dal Comune di Milano, con il 15%, la spagnola AYESA con il 40% (impresa a capo del gruppo partecipante con AyesaMexico S.A DE C.V. e Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U Sucursal Colombia) e la colombiana MAB Ingeniería de Valor S.A. con il 20%.

Italferr sta già costituendo una propria filiale in Colombia. Sarà la terza in Sud America dopo quelle in Argentina, dove la società è impegnata nella riabilitazione della linea urbana Sarmiento dal centro di Buenos Aires verso i settori occidentali della città, e in Perù, dove ha l’incarico di coordinamento e integrazione dell'ingegneria delle linee 2 e 4 della metro di Lima.

L’importante successo in Colombia segue in ordine di tempo quello ottenuto appena due mesi fa, il 24 giugno, in India. Italferr, in partnership con gli spagnoli della Typsa, si era aggiudicata la progettazione e supervisione dei lavori per le metro di Kanpur e Agra, grandi centri industriali nel nord dello Stato asiatico.