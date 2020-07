Metropolitane: Metro Route 2020, Thales fornisce i sistemi tecnologici di segnalamento, comunicazione e bigliettazione

L’inaugurazione dell’estensione della Metro Route 2020 di Dubai, avvenuta il 7 Luglio 2020, ha rappresentato il culmine e il riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto da Thales nella realizzazione in tempi record di questa ambiziosa opera che permetterà ai passeggeri di raggiungere in pochi minuti il nuovo polo dell’Expo, appuntamento previsto per il 2020 ma posticipato al 2021 a causa della pandemia Covid 19.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione è stata presenziata da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il Vicepresidente e il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e ha visto la partecipazione in video conferenza di Millar Crowford, EVP di Thales Transportation, insieme al top management del main contractor dell’opera.

Thales è il fornitore dei sistemi tecnologici della Metro che includono segnalamento, comunicazione e bigliettazione. Grazie allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia, Thales ha permesso di estendere la linea esistente e di aggiornare e migliorare tutti i sistemi già in esercizio, in maniera completamente trasparente per l’operatore e per i passeggeri e senza alcuna interruzione all’operatività della metro.

Rilevante la parte di Thales Italia in questo progetto, in particolare, per la fornitura dei sistemi di Supervisione e Controllo Integrato, Comunicazioni, Sicurezza, Informazioni al pubblico e video-broadcasting nelle nuove stazioni e sui 50 nuovi treni. I sistemi comprendono tra gli altri l’infrastruttura radio per la trasmissione dati a larga banda che permette la visualizzazione in tempo reale delle telecamere di bordo treno e la trasmissione di video pubblicitari e di informazioni in alta qualità ai treni della flotta, il tutto protetto dalle più avanzate tecnologie di cybersecurity.

Thales Italia, centro di competenza mondiale del Gruppo per sistemi ferroviari e tranviari, ha negli anni instaurato una lunga e proficua collaborazione con RTA, l’autorità che gestisce tutte le infrastrutture di trasporto dell’emirato di Dubai.

Dubai, nota per essere una delle città più avanzate e in rapida crescita al mondo, è capace di attrarre innumerevoli investitori e visitatori. Questo livello di crescita urbana senza precedenti ha fatto sì che il governo di Dubai rivedesse le proprie politiche di trasporto e sviluppasse una metropolitana come parte della strategia globale di trasporto. Per questo ambizioso progetto, Thales Italia è stata ed è tuttora un partner fondamentale per RTA: grazie a questa collaborazione, è stata possibile la realizzazione delle 2 linee della Metropolitana, oltre alla nuova estensione Route 2020, linee che in totale trasportano ogni giorno circa 650,000 passeggeri con livelli record di affidabilità, comfort e sicurezza.