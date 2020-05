Metropolitane: Barberini riapre il 15 maggio anche in entrata

La fermata della stazione della metro A di Roma, Barberini, riapre ai passeggeri anche in entrata domani, venerdì 15 maggio.

La notizia è stata comunicata da Atac, che ha riferito come l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico nella Capitale, abbia preso questa decisione “tenendo conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo e dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali”.

Per i passeggeri vige l’obbligo di indossare guanti e mascherine, e non potrà essere trasportato oltre il 50% dei viaggiatori nel rispetto in ogni caso delle norme di distanziamento sociale. Saranno in funzione quattro scale mobili su sei, due per i viaggiatori in entrata e due in uscita.

Ricordiamo che la centralissima stazione della linea A era stata chiusa - per riaprire parzialmente dopo circa un anno - a seguito del crollo di un gradino di una delle scale mobili.