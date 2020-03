Metropolitane: per Berlino nuovi convogli da Stadler

Stadler è risultata vincitrice di una gara indetta da Berliner Verkehrsbetriebe per la consegna di fino a 1.500 vetture da utilizzare sulla rete metropolitana sotterranea della capitale tedesca.

L'accordo quadro, il cui volume totale rappresenta fino a tre miliardi di euro, copre anche la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo di 32 anni. Questo contratto per rinnovare la flotta della rete metropolitana di Berlino è una nuova opportunità per Stadler e BVG di lavorare insieme.

Il produttore svizzero di veicoli ferroviari sta già assicurando una mobilità rispettosa dell'ambiente nella capitale tedesca grazie alla sua serie IK, con treni Stadler in uso per BVG sulle linee metropolitane U1, U2 e U5. La nuova serie, denominata J/JK da BVG, si basa sui familiari veicoli Stadler-METRO.