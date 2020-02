Metropolitane: linea B di Roma, da marzo stop nei weekend e chiusure anticipate per lavori

Dal 2 marzo 2020 partiranno i lavori che porteranno alla realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C della metropolitana di Roma, nel nodo Colosseo-Fori Imperiali.

La riprogrammazione del servizio sulla linea B sarà in vigore dal 2 marzo al 6 agosto, mentre la fase conclusiva dei lavori sarà a giugno 2021. Per ridurre al minimo i disagi, il servizio sarà riprogrammato nelle ore serali e in 9 fine settimana.

In particolare, riferisce ATAC:

Dal 2 marzo al 6 agosto, l’ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. In alcune giornate sono previste eccezioni e il servizio serale sarà regolare. A partire dalle 21:00 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB mentre proseguirà regolarmente . Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio

Nei fine settimana 14/15 marzo; 21/22 marzo; 18/19 aprile; 2/3 maggio; 9/10 maggio; 23/24 maggio; 6/7 giugno; 27/28 giugno; 25/26 luglio, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina, sarà interrotta per l´intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

Nelle giornate 4 e 5 aprile; il Primo maggio; dall’11 al 21 giugno e nelle giornate 4, 5, 11, 12, 18 e 19 luglio, la circolazione sulla linea B della metropolitana sarà regolare con potenziamenti durante gli eventi che saranno via via comunicati.