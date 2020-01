Metropolitane, ANM: linea 1 di Napoli, presto il ripristino dell’intera tratta

Il consigliere comunale di Marano Stefania Fanelli, ha reso note le principali novità sulla linea 1 della metro di Napoli.

Dopo un incontro tenuto da ANM con i sindaci dell’area nord e di alcune municipalità di Napoli interessate dal percorso e con i cittadini, è stato resto noto quali potrebbero essere i tempi di ripresa del servizio della metro linea 1 sull’intera tratta.

Infatti, in seguito all'incidente avvenuto il 14 gennaio la circolazione dei treni resta tutt'ora interrotta tra Colli Aminei e Piscinola, creando non pochi problemi alla viabilità dell'intera area.

Nel corso della riunione il direttore di ANM ha comunicato che gli ultimi controlli effettuati dalla procura della Repubblica hanno dato esito positivo ed è stata già fatta istanza di dissequestro da ANM alla magistratura. Le procedure potrebbero terminare entro la fine della settimana garantendo il ripristino del servizio fino a Piscinola già entro il weekend.

In una prima fase i tempi di percorrenza potrebbero essere non particolarmente brevi dato che saranno impiegati solo 8 treni, ANM ha, tuttavia, assicurato che in tempi brevi saranno garantiti 9 convogli per accorciare i tempi di attesa.

Foto 2 Bicloch - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6893272