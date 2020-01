Metropolitane: scontro a Napoli, macchinista indagato dalla Procura

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati uno dei macchinisti coinvolti nell’incidente tra tre treni avvenuto alcuni giorni fa nei pressi della stazione Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Lo riportano organi di stampa. Un atto dovuto riconducibile ad accertamenti irripetibili che valuteranno i sistemi frenanti dei convogli e i sistemi di sicurezza.

Gli inquirenti (il sostituto procuratore Michele Caroppoli e il procuratore aggiunto Simona Di Monte) ipotizzano i reati di disastro ferroviario e lesioni colpose. Non si esclude l’errore umano, quindi, anche se le indagini puntano sul materiale rotabile e si mira a fare luce sul funzionamento di tutta la linea.

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno anche posto sotto sequestro il telefonino del macchinista ma viene escluso, anche in base alle testimonianze raccolte, che stesse parlando al cellulare al momento dello scontro.

L'iscrizione, come detto, è un atto dovuto e non di un’ipotesi di responsabilità e ora l'uomo nominerà i consulenti per partecipare all’atto istruttorio disposto dalla Procura.