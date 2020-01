Metropolitane, de Magistris: "I treni EAV non sono utilizzabili sulla metro"

Arriva la conferma di un sospetto che era serpeggiato nell'ambiente ferroviario.

"Questi treni purtroppo non funzionano nella nella linea 1 della metropolitana di Napoli. De Luca dopo 5 anni di governo della Regione dovrebbe sapere che tra le varie peculiarità che abbiamo a Napoli c’è quella di avere una metro particolare".

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, risponde alla proposta del governatore della Campania, il quale si era detto disposto ad utilizzare i treni di EAV per la linea 1 dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi.

"Per come è conformata possono andare solo determinati treni, altrimenti ci avrebbe pensato lui prima e soprattutto ci avremmo pensato noi. È una ipotesi tecnicamente non fattibile" conclude.

Foto Bicloch - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6893272