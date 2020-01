Metropolitane, scontro di Napoli: inchiesta su intera tratta linea 1

Sta provocando numerosi disagi lo scontro tra treni della linea 1 della metropolitana, che ha provocato la cancellazione temporanea del percorso Colli Aminei, Piscinola Chiaiano.

Al momento non si conoscono ancora i tempi per il ripristino dell’intera tratta, per ora i sei treni rimasti in servizio sui nove totali effettuano solo il segmento piazza Dante - Colli Aminei. Intanto la magistratura ha esteso l’indagine a tutto l’anello ferroviario della linea 1: sotto la lente dei pm l’intero sistema di sicurezza.

Come anticipato dal procuratore Giovanni Melillo, i reati ipotizzati sono disastro ferroviario e violazione delle norme del codice di sicurezza sul lavoro.

L’inchiesta parte dallo scontro avvenuto due giorni fa, ma si concentrerà anche sui disservizi denunciati dagli utenti anche in passato e dalle denunce dei sindacati, che negli ultimi mesi avevano puntato l’indice contro la mancata manutenzione da parte dell’azienda napoletana mobilità. Sarà necessario attendere gli esiti degli esami sulle scatole nere prelevate dai convogli il giorno dell’incidente per avere un quadro più definito della vicenda.

Foto Bicloch - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6893272