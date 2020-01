Metropolitane, Napoli: scontro tra treni della metro Linea 1, feriti

Risulta bloccata la circolazione sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli a causa di un incidente tra convogli avvenuto stamattina.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 7 due treni si sono scontrati all’altezza della stazione di Piscinola. Uno dei due mezzi era in uscita dal deposito, l’altro proveniva in direzione contraria da Chiaiano. Sul posto sono arrivate le ambulanze.

Sembra tuttavia che possano essere tre i treni coinvolti. Uno proveniva da Chiaiano in direzione Piscinola. Si è scontrato con un treno che in quel momento stava uscendo dal deposito. Dietro ce n'era un altro, anch'esso coinvolto nello scontro, per una sorta di tamponamento tra convogli. Panico tra i passeggeri, un macchinista sarebbe ferito non in maniera grave.

Foto Bicloch - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6893272