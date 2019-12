Metropolitane: apertura della San Giovanni-Colosseo della linea C a Roma slitta a metà 2024

Confermate le previsioni di ritardo rimaste fino ad oggi indiscrezioni: la tratta San Giovanni-Colosseo della linea C, con la stazione-museo intermedia di Amba Aradam, "sarà inaugurata ed entrerà in esercizio a metà 2024", in tempo comunque per il Giubileo del 2025.

A darne notizia, oggi, è stato Andrea Sciotti, responsabile del procedimento della linea C.

Sciotti ha anche spiegato che il pozzo di via Sannio "sarà consegnato i primi mesi del 2021 e a maggio inizieranno le prove. Permetterà un cadenzamento su tutta la tratta, fino al Colosseo, e con i 13 treni attuali, con i tempi attuali", ovvero di un passaggio ogni 8 minuti. Con 17 treni si potrà arrivare a un passaggio ogni 4 minuti. Il Comune su questo sta predisponendo gli atti per l'acquisto dei prossimi mezzi".

Infine, ha concluso Sciotti, per il nuovo tunnel di collegamento tra linea C e linea A di San Giovanni "sta per essere conclusa l'istruttoria. I lavori potrebbero iniziare tra tra il 2020 e il 2021 e dureranno 24 mesi, 6 dei quali comporteranno la chiusura totale della stazione della sola linea A di San Giovanni, pur permettendo il passaggio dei treni".

Intanto il Cipe, nella riunione che si è tenuta oggi, ha approvato la modifica del perimetro della tratta T3 "al fine di portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia".

Foto Consorzio Metro C