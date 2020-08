Autobus: Busitalia interpella online i suoi clienti

Comprendere meglio le esigenze e le aspettative di chi viaggia in vista della ripresa delle attività scolastiche e produttive e con la perdurante minaccia del Covid-19.

È l’obiettivo di Busitalia, la società di trasporto su gomma del Gruppo FS Italiane, che rilancia il sondaggio online “IL MIO VIAGGIO CON BUSITALIA”, per capire dalla viva esperienza dei suoi viaggiatori quali siano le loro principali richieste di mobilità in questa fase cruciale dell’anno, con il Covid-19 ancora lungi dall'essere debellato ma scuole, imprese, attività commerciali e amministrative che si accingono a ripartire.

Così Busitalia invita i suoi passeggeri a compilare in forma anonima un questionario collegandosi, da PC, tablet o smartphone, al sito www.fsbusitalia.it.



I risultati forniranno all'azienda – che opera in Campania, Umbria, Toscana e Veneto - ulteriori spunti per comprendere come gestire al meglio il servizio in termini di programmazione, offerta e informazioni, calibrate sulle esigenze espresse direttamente dai clienti.

Fonte FS News