Autobus: Busitalia, 5 nuovi bus ibridi in Campania

La flotta di Busitalia Campania si rinnova, dal 1° agosto, con 5 nuovi bus ibridi in circolazione nel Comune di Salerno.

Si tratta di un'ulteriore tranche di consegna di mezzi Iveco previsti dal bando di gara indetto dall' ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità Infrastrutture e Reti. Migliori standard in tema di rispetto per l'ambiente con consumi del 25-30% in meno rispetto ai diesel, abbattimento della rumorosità e riduzione di emissioni.

Queste le principali caratteristiche dei nuovi mezzi che rientrano in un progressivo piano nazionale di rinnovamento del parco mezzi Busitalia, che ha come obiettivo la sostituzione di bus di vecchia generazione.

Fonte FS News