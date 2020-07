Autobus, nasce Jesolo Link: in bus dalla stazione di Mestre alle spiagge

Sostenere il turismo attraverso soluzioni di mobilità ecologica e intermodale.

Con questa intenzione nasce Jesolo Link, il nuovo servizio bus al via dall’11 luglio fra la stazione ferroviaria di Mestre e le spiagge di Lido di Jesolo, che garantisce 65 collegamenti quotidiani con l’ultimo in partenza da Mestre alle 23.55.

Jesolo Link prevede l’utilizzo di un unico titolo di viaggio che comprende gli spostamenti in treno e in bus, il trasporto bagaglio e il trasporto pubblico locale della città di Jesolo. I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie Trenitalia, presso le self service in stazione, nei punti vendita autorizzati, su trenitalia.com o direttamente da smartphone e tablet tramite la nuova app di Trenitalia.

Il nuovo servizio treno+bus è frutto dell’accordo fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e ATVO, società di Trasporti del Veneto Orientale e Spa a prevalente capitale pubblico, che svolge servizi di trasporto su linee urbane ed extraurbane, scolastici, di noleggio e riparazione veicoli. Per raggiungere il litorale veneto con gli autobus di ATVO i viaggiatori possono scegliere fra i 200 collegamenti giornalieri di Trenitalia verso la stazione di Mestre.

Fonte e Foto FS News