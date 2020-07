Autobus, Busitalia Umbria: nuove regole di accesso agli autobus urbani

In Umbria Busitatalia ristabilisce le consuete modalità di convalida dei titoli di viaggio.

Da sabato 11 luglio è infatti ripristinato l’accesso dalla porta anteriore per i bus urbani. Come indicato dalla nuova segnaletica, il passeggero, una volta entrato, dovrà vidimare il proprio biglietto o abbonamento servendosi dell’apposita macchinetta, allontanandosi subito dopo per non sostare nelle vicinanze del conducente e sedersi così nei posti indicati.

Prima di salire a bordo i viaggiatori sono invitati ad acquistare il titolo di viaggio presso le biglietterie Busitalia o le rivendite presenti sul territorio. Al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza, e in linea con le indicazioni sul distanziamento in vigore, le postazioni di guida sono state allestite, ove necessario, con una paretina trasparente.