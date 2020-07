Ferrovie, Toscana, LFI: ripristinati in Casentino alcuni servizi bus festivi

Da domenica 12 luglio, sulla tratta casentinese a nord di Arezzo saranno ripristinati alcuni servizi festivi in modalità bus sostitutivo.

Questi gli orari dei bus festivi che saranno implementati nelle settimane successive:

Stia/Arezzo p. 7.28 a. 8.45;

Arezzo/Stia p. 9.00 a. 10.13;

Stia/Arezzo p. 14.25 a. 15.42;

Arezzo/Stia p. 19.25 a. 20.38.

Dice il Presidente di Lfi Maurizio Seri: “Sappiamo che sarà un’estate difficile sotto molti punti di vista e quindi come azienda del settore e legata al territorio vogliamo dare il nostro contributo, in una fase estremamente difficile e delicata sotto il profilo economico a causa delle restrizioni Covid-19, alla ripresa delle attività turistiche e commerciali del Casentino.

Lo facciamo, grazie alla disponibilità del gruppo Tiemme spa, in sicurezza per i passeggeri e per il personale in servizio. Abbiamo previsto un programma di servizi che tiene conto, inizialmente, anche della evoluzione del quadro epidemiologico in corso.”