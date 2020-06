Autobus: FlixBus, ripartono i pullman dopo il lockdown

Dopo due mesi e mezzo di sosta forzata, a causa del lockdown, dal 3 giugno sono ripartiti i pullman FlixBus.

Il servizio di trasporto passeggeri è ricominciato a ranghi ridotti: 14 linee con l’impiego di 20 autobus operativi tra circa 70 città. Prima del lockdown, le città italiane collegate da FlixBus erano ben cinquecento.

Dal 3 giugno, sono solo 70 le città collegate in Italia, rispetto alle 500 del calendario corse in vigore prima della pandemia da Covid-19. Gli operatori del settore accusano: “Forniamo un servizio di pubblica utilità, ma il Governo ci ha dimenticati dopo due mesi e mezzo di sosta forzata. Speriamo in un ripensamento”.

“Garantendo un servizio di pubblica utilità, ci sarebbe piaciuto essere considerati con attenzione dal Governo. In questi due mesi e mezzo abbiamo sperato in un aiuto economico, oltre ad una strategia chiara per rilanciare il settore. Ma nessuno ha voluto occuparsi dei collegamenti su gomma a lunga percorrenza”, dice Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus nel nostro Paese.

Si riparte in piena sicurezza. E con delle novità. Mascherina e guanti non mancheranno ai conducenti degli autobus, così come ai passeggeri – chiaramente in numero nettamente inferiore rispetto alle corse prima del Covid-19 —, che sono tenuti ad indossarla sia all’imbarco (che avverrà soltanto dal portellone posteriore) che durante il viaggio; inoltre, agli stessi passeggeri, prima della partenza (il check-in sarà in forma digitale), verrà misurata la temperatura, che non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo centigradi.

A bordo invece rispetto della distanza di sicurezza, dispenser di gel disinfettante e sanificazione del pullman prima della partenza e subito dopo l’arrivo. La toilette del pullman resterà chiusa, ragion per cui aumenteranno le soste in autogrill; ed anche qui, il personale di FlixBus effettuerà una ulteriore sanificazione dell’autobus durante l’assenza dei passeggeri.

In questa fase di ripartenza Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli e Bari continueranno ad essere collegate. Così come una maggior attenzione sarà data alle località turistiche di montagna (Bolzano), di mare (Monopoli, in Puglia) e del turismo culturale (Agrigento, in Sicilia).

Intanto, dal 3 giugno, i collegamenti operativi sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite la App FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati.

Da alcuni giorni poi FlixBus ha ricominciato a operare — sempre con limitazioni — anche in Germania, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca, Svezia e Portogallo.