Autobus: debutto in estate per Itabus, la società italiana che sfiderà Flixbus

Si chiama Itabus ed è il nuovo progetto tutto italiano dedicato al trasporto a lunga percorrenza su autobus, che nella compagine societaria trova Flavio Cattaneo con la sua ampia esperienza in Italo e le famiglie Montezemolo, Punzo, Seragnoli e Donati.

La società che ancora deve iniziare i primi giri di ruota, si sta muovendo sul mercato e ha in programma l’acquisto di 300 autobus in tre anni, tutti Man.

Contestualmente sono partite le ricerche di personale. Itabus cerca conducenti e altre tipologie di lavoratori per la propria sede di Roma. A regime, come scrive oggi il Corriere della Sera, i dipendenti saranno tra gli 800 e i 1.000 e "di proprietà". Il modello di business, insomma, non sarà accostabile a quello di Flixbus e di Blablabus. Niente collaborazioni con vettori, ma una flotta di proprietà a partire dai 300 autobus turistici per i quali Man si farà carico anche della manutenzione full service. Un acquisto cospicuo che avrà ricadute importanti sulle dimensioni complessive del mercato Italia.

Per quanto riguarda la compagine societaria, aggiunge il Corriere, «accanto a Cattaneo nella compagine entreranno le famiglie Montezemolo, Punzo, Seragnoli e Donati. L’azionariato sarà interamente italiano».

Al momento il sito di Itabus è ancora in costruzione, quella che invece è certa è la mission del nuovo vettore: creare una compagnia di autobus turistici made in Italy in grado di fare la concorrenza a Flixbus e di fare integrazione alle tratte ad alta velocità presenti in Italia senza probabilmente andare in concorrenza, il tutto con arrivo sulle strade previsto nell'estate 2020.

Un altro punto fermo sarà la qualità offerta. I nuovi mezzi offriranno un servizio superiore a buona parte degli operatori attuali. Allo stato attuale sono ancora ipotesi ma si pensa a ristorazione ed intrattenimento a bordo oltre che ad un possibile collegamento Wi-Fi. A terra potrebbero essere realizzati uffici in stile ferroviario con front office per l’assistenza clienti e punti fisici di vendita di biglietti sparsi in tutta Italia. È prevista anche la possibilità di svolgere servizi di trasporto per scuola bus e persone disabili.