Autobus, Roma: per ATAC via all’acquisto di 100 bus ibridi

Il 10 febbraio sono state aperte le buste con le offerte economiche della gara per l'acquisto di 100 bus ibridi in autofinanziamento per ATAC.

Prima in graduatoria è risultata la proposta di Mercedes. Nelle prossime settimane la compagnia capitolina procederà con le verifiche di rito e, all'esito positivo delle stesse, con l'aggiudicazione della gara.

Le prime consegne dei bus sono previste a partire dal gennaio 2021. Per i nuovi autobus ibridi è prevista la manutenzione full-service per 10 anni.

Tutte le vetture saranno dotate di cabina protetta, pedana manuale per i portatori di disabilità e impianto di climatizzazione.

ATAC rende noto di essere soddisfatta "per l'elevato livello di partecipazione alla procedura. I principali operatori internazionali del settore (Mercedes, Iveco e Solaris) hanno presentato proposte tecnicamente ed economicamente molto competitive, a riprova dell'attrattività e credibilità riconquistata da ATAC grazie al percorso di risanamento avviato da settembre 2017, considerato attendibile e duraturo dai principali stakeholder grazie ai tangibili risultati economico-finanziari ottenuti negli ultimi due anni".