Aerei: Lufthansa Cargo e DB Schenker iniziano i primi voli cargo CO2 neutri

Domenica 29 novembre 2020 decollerà per la prima volta nell'aviazione commerciale un volo cargo il cui fabbisogno di carburante sarà completamente coperto dal Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Il Boeing 777F di Lufthansa Cargo decollerà alle 8.10 ora locale con il volo numero LH8406 da Francoforte a Shanghai e da lì farà ritorno nella metropoli dell'Assia.

Questo primo volo cargo "CO2 neutro" è reso possibile dalla collaborazione tra DB Schenker e Lufthansa Cargo. Il fornitore di servizi logistici e la compagnia di trasporto aereo trasportano merci da Siemens Healthineers AG su questo volo. DB Schenker e Lufthansa Cargo si sono impegnati per un traffico aereo sostenibile.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) è il nome tecnico del cherosene sintetico sostenibile. Attualmente è prodotto principalmente da biomasse, ad esempio da oli vegetali e commestibili sostenibili o riciclabili. In futuro saranno disponibili anche combustibili rigenerativi non di origine vegetale. Il processo di produzione più noto è il cosiddetto concetto power-to-liquid (PtL) basato su elettricità rinnovabile, acqua e CO2.

L'utilizzo del SAF evita completamente le emissioni di CO2 fossile di un volo con cherosene convenzionale. Durante la combustione nel motore, viene rilasciata solo CO2 precedentemente rimossa dall'atmosfera, ad esempio quando le piante crescono. SAF è quindi la prima vera alternativa al combustibile fossile per aviogetti e la chiave per viaggi aerei rispettosi del clima e CO2 neutri.

Inoltre, con un progetto di rimboschimento, DB Schenker e Lufthansa Cargo stanno anche compensando le emissioni di CO2 e altri gas serra generati durante la produzione della biomassa, la lavorazione e il trasporto del SAF. In questo modo, i voli sono completamente neutri rispetto ai gas serra.

Il SAF utilizzato può essere miscelato con il cherosene convenzionale ed è quindi adatto all'uso quotidiano come cosiddetto carburante drop-in senza alcun adattamento al velivolo o alla catena logistica di approvvigionamento. Per questo motivo, una quantità di SAF corrispondente al fabbisogno di carburante per i voli da Francoforte a Shanghai e ritorno viene immessa nel sistema di rifornimento dell'aeroporto di Francoforte. Ogni aeromobile successivamente rifornito di carburante dai serbatoi riceve e consuma fisicamente una piccola porzione del SAF. La riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta in questo modo sarà tuttavia interamente attribuita a Lufthansa Cargo e DB Schenker.

Entrambe le società stanno quindi avviando un lavoro congiunto concordato a novembre sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel trasporto aereo.

Lo scopo della cooperazione è, tra le altre cose, lo scambio regolare e la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente come il SAF. DB Schenker e Lufthansa Cargo stanno combinando l'inizio dei loro primi voli a emissioni zero con un invito a caricatori, logisti, vettori aerei e politici a lavorare insieme per espandere la produzione e le infrastrutture e migliorare così la disponibilità di carburante per l'aviazione sostenibile. Entrambe le società stanno aprendo la strada e, a partire dall'orario estivo dei voli, offriranno regolarmente un trasporto aereo CO2 neutro come prodotto per l'industria marittima.

