Aerei, KLM: per spostamenti brevi usate i treni

La compagnia aerea olandese KLM intende sostituire i voli su brevi tratte – fino a 700 km – con treni.

I collegamenti in questione sono quelli che collegano Amsterdam con Bruxelles, Parigi, Londra, Francoforte, Düsseldorf e Berlino. KLM ha sviluppato un piano d’azione - insieme al Ministro delle Infrastrutture, all’aeroporto di Schiphol e alla compagnia ferroviaria olandese NS - con cui spera di convincere i viaggiatori a utilizzare i treni per trasferimenti extra nazionali di breve tratta. Le sei destinazioni prese in considerazioni sono tutte facilmente raggiungibili con il treno. Intanto NS sta progettando di creare delle AV tra Amsterdam, Berlino e Bruxelles.

Prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid, c’erano dodici treni al giorno da Amsterdam a Parigi, e un treno diretto per Londra. Queste infrastrutture rendono lo spostamento in treno “un’alternativa migliore all’aereo”, spiega KLM.

NS, insieme ai suoi partner europei, sta cercando di ampliare le tratte ferroviarie nel continente. All’inizio di quest’anno, la compagnia ha espresso l’intenzione di creare una linea che collegasse Amsterdam e Zurigo.

All’inizio di quest’anno, KLM ha introdotto i biglietti AirRail, che coprivano sia le tratte in aereo che quelle ferroviarie. Il piano è ancora in fase di implementazione e miglioramento.

Tutte queste iniziative fanno parte di un progetto più ampio, volto a creare metodi di viaggio sostenibili. “KLM è una delle compagnie aeree più sostenibili al mondo da ben 16 anni, secondo l’indice di sostenibilità Dow Jones. Inoltre, l’anno scorso abbiamo introdotto l’iniziativa ‘Vola responsabilmente'”, spiega il portavoce di KLM, Pieter Elbers. “Vediamo il viaggio in aereo come una scelta consapevole del consumatore e il viaggio in treno come un’alternativa sensata per coprire brevi distanze”.

Grazie a questa nuova iniziativa, KLM può candidarsi a ricevere il multi miliardario pacchetto di supporto del governo olandese. Le condizioni richieste per ottenerlo sono la diminuzione delle emissioni di CO2 e del numero dei viaggi notturni. Stando a quanto riferito da un portavoce di KLM, l’iniziativa non è stata introdotta solamente per avere i finanziamenti in questione, dato che il vettore aveva già in programma da tempo di implementare questo piano.

Foto 1 di Andre Wadman - http://www.airliners.net/photo/KLM---Royal/Boeing-787-9-Dreamliner/2798924, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49335359