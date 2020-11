Aerei, nuovo aeroporto di Berlino: il primo volo è di easyJet

È stata la compagnia easyJet a inaugurare il nuovo Aeroporto di Berlino “Willy Brandt”, con l’atterraggio alle ore 14:00 di venerdì 30 ottobre del primo aereo nell’ambito dell’apertura ufficiale del nuovo aeroporto della capitale tedesca.

L’Airbus 320neo, a basso consumo di carburante, è stato accolto con un tradizionale “saluto d’acqua”, alla presenza dei rappresentanti politici e industriali e dei media. Il 1° novembre poi, easyJet è stata protagonista di un altro primato, avviando le operazioni commerciali dell’aeroporto con il proprio volo delle 06:45 per Gatwick.

“Dopo mesi di preparativi, siamo pronti e orgogliosi di essere la prima compagnia aerea ad avviare domani le operazioni commerciali all’aeroporto ‘Willy Brandt’. I nostri clienti beneficeranno di un’esperienza ancora migliore nel Terminal 1, con collegamenti agevolati tra voli e ferrovia, anche grazie a Deutsche Bahn, nostro nuovo partner per il programma “Worldwide by easyJet”, ha detto Johan Lundgren, CEO di easyJet.

La compagnia ha annunciato anche una nuova partnership con la società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, nell’ambito del programma “Worldwide by easyJet”.

La collaborazione garantirà in futuro comodi trasferimenti tra voli e treni, e i clienti easyJet potranno viaggiare senza problemi con i treni DB, inizialmente via Berlino, combinando biglietti aerei e ferroviari in un’unica prenotazione.

Grazie al trasferimento della flotta da Tegel e Schönefeld a Berlino-Brandeburgo, easyJet collega ora la regione metropolitana direttamente dal nuovo terminal principale (Terminal 1) a tutta l’Europa.

