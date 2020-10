Aerei: da Hong Kong a Hong Kong, il "folle" volo HX852

Partire da Hong Kong ed arrivare a... Hong Kong. Per il solo gusto di volare.

Più di 100 passeggeri sono saliti lo scorso 24 ottobre sul volo Hong Kong Airlines HX852 per il loro primo viaggio da Hong Kong a Hong Kong. I partecipanti si sono goduti un tardo pomeriggio di attività con i loro compagni di viaggio al gate di imbarco 8 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong prima di imbarcarsi per un volo al tramonto.

Il passeggero più anziano aveva 92 anni mentre il più giovane a bordo era un bambino di 9 anni. Themed Embrace "Home" Kong HX852, questo il nome dell'iniziativa, è stato appositamente organizzato a sostegno dei partner commerciali del vettore che sono stati colpiti dalla pandemia ma anche per per promuovere l'arte e la cultura locali.

L'aereo Airbus A320 ha volato entro 200 miglia nautiche in direzione sud-est da Hong Kong, consentendo ai passeggeri di ammirare la vista della città al decollo e all'atterraggio, godendosi il tramonto nei cieli durante i 90 minuti di volo.

Per proteggere l'ambiente durante questo "non viaggio", è stata utilizzata un'impostazione di spinta inferiore per il decollo anche per ridurre al minimo l'impronta di carbonio della compagnia aerea sullo spazio aereo di Hong Kong. Sono state inoltre adottate misure preventive dal check-in all'imbarco per aiutare i nostri passeggeri a volare in tutta tranquillità. Il filtro HEPA dell'aereo è stato utilizzato durante tutto il volo, setacciando virus o batteri dannosi e il flusso d'aria è stato impostato al massimo, per garantire che tutta l'aria nella cabina venisse filtrata ogni tre minuti.

Prima dell'imbarco, a tutti i partecipanti sono stati consegnati speciali goodie bag che includevano un ricordo personalizzato della carta d'imbarco. La busta conteneva anche una maschera per il viso e un panno disinfettante. Inoltre, i passeggeri hanno ricevuto un kit di cortesia in edizione limitata e una confezione di snack.

A sostegno dell'arte e della cultura di Hong Kong, molti partecipanti hanno anche colto l'occasione per acquistare oggetti da collezione di Hong Kong Airlines, con disegni a motivi di quattro artisti locali.

“L'industria dell'aviazione sta affrontando un momento molto difficile in questo momento e apprezziamo il supporto alla nostra professione da parte di amici e sostenitori di Hong Kong Airlines. Spero che questo evento speciale fornisca ai nostri clienti un'ulteriore garanzia del nostro impegno per la vostra sicurezza e il vostro benessere", ha affermato un portavoce della compagnia.