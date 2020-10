Aerei: al via la nuova Alitalia

Dopo settimane di rinvii, è stato firmato ieri sera, il decreto interministeriale per la costituzione della nuova Alitalia.

“La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“Nasce oggi la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale”, ha aggiunto il ministro dei Traporti Paola De Micheli.

Nominato anche il CdA con Francesco Caio (presidente), Fabio Maria Lazzerini (amministratore delegato) e i consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli.

Secondo Lazzerini, l’esecutivo ha avuto “coraggio nella decisione di investire in un’azienda di trasporto aereo in Italia” e ora serve uno sprint decisivo. La newco, per la quale l’esecutivo ha stanziato fino a 3 miliardi di euro come dotazione iniziale, è un asset imprescindibile, anche perché l’attuale compagnia è limitata nella sua operatività dai vincoli dell’amministrazione straordinaria.

L’obiettivo della Newco ora è quella di far volare i primi aerei a inizio 2021, con “alleanze giuste” e l’integrazione ferrovia-aereo. Rimane la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 6.828 lavoratori, ma l’aspetto occupazionale sarà definito solo dopo piano industriale e primi dati post-Covid.