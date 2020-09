Aerei: voli cancellati, istruttoria Antitrust su quattro compagnie aeree

L'Antitrust accende un faro su Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, dopo avvii analoghi nei confronti di Alitalia e Volotea dello scorso luglio ed in base ad un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori.

L'oggetto dei quattro procedimenti istruttori è la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più in vigore i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi.

In particolare, adducendo come motivo della cancellazione l'emergenza per la pandemia, Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling avrebberp offerto, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l'erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, in possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal Regolemanto Ue.

Oltre a questo le compagnie aeree non avrebbero informato i consumatori sui diritti loro spettanti in caso di cancellazione. A Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling viene anche contestato di aver predisposto un servizio di assistenza oneroso e carente sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile.

L'avvio delle istruttorie Antitrust è una "vittoria per i consumatori, un'ottima notizia. Finalmente un po' di giustizia", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Avevamo subito denunciato che i voucher obbligatori erano illegali e contrari alla normativa europea, ma nonostante la procedura di infrazione contro l'Italia aperta dall'Europa, il richiamo di Art, Enac e Antitrust, nulla era cambiato.

Ora il ministro Franceschini, l'inventore ed il fautore dei voucher, si dovrebbe dimettere, se avesse un minimo di coerenza. Avevamo scritto al ministro del Turismo fin dal 4 marzo, chiedendogli di rivedere questa regola assurda dei voucher, controproducente per le stesse agenzie di viaggio e per le compagnie aeree, visto che nessuno prenota un viaggio se poi, in caso di annullamento, non può riavere i soldi. Ora vanno restituiti i soldi a tutti i consumatori o scatteranno azioni legali a raffica", conclude.