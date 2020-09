Aerei: per Alitalia voli “Covid-Tested” anche da Linate

Ancora una novità sui voli di Alitalia.

A seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia Nr 609 e in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano, a partire dal 23 settembre e fino al 15 ottobre, si uniranno alla sperimentazione “Covid-Tested” al momento attivata su due voli Roma – Milano Linate, anche due voli giornalieri Milano Linate – Roma che imbarcheranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19.

Il test antigenico rapido o il tampone molecolare (RT PCR), completamente gratuiti, potranno essere effettuati nelle 72 ore precedenti l’imbarco oppure direttamente il giorno della partenza presso gli aeroporti di Roma Fiumicino o Milano Linate.

Al termine di questo periodo, in funzione dei risultati ottenuti, questa proposta potrebbe essere estesa anche ad altri voli con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni.

Tutti i dettagli sui voli “Covid-Tested” sono rintracciabili cliccando qui.