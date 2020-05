Aerei: accordo fatto, salvataggio di Stato da 9 miliardi per Lufthansa

Il governo tedesco ha stanziato 9 miliardi di euro per il salvataggio della compagnia aerea.

Il pacchetto comprende un ingresso nell'azionariato per una quota del 20% che potrebbe salire al 25% in caso di tentativo di scalata ostile nei confronti del vettore tedesco.

Il governo ha tenuto a precisare che l’intera operazione ha il crisma della temporaneità, anche se poi, ha precisato il ministro delle finanze Olaf Scholz, il timing dipenderà dal tempo necessario a fare uscire Lufthansa dalla crisi in cui si trova a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus.

“Quando lo Stato spende tutti questi soldi - ha commentato il ministro - ha il dovere di assicurare che un tale investimento non sia a carico dei contribuenti”. Secondo Scholz, comunque, la soluzione trovata è “molto positiva”. Lufthansa è una “azienda di successo” che si è trovata nei guai “a causa delle restrizioni del Coronavirus”. Al vettore tedesco “serve un ponte per attraversare la crisi e andare avanti”.

Il salvataggio è il più importante del genere in Germania nel corso della pandemia. Ed è anche l’unico a coinvolge direttamente il governo di Angela Merkel.

Come parte dell’accordo, il governo pagherà circa 300 milioni di euro per le nuove azioni Lufthansa al prezzo di sconto di 2,56 euro, il valore nominale delle sue azioni in bilancio. Le azioni Lufthansa, che si sono quasi dimezzate quest’anno, hanno chiuso a 8,64 euro nel commercio di Francoforte.

Previsto inoltre nell'accordo un investimento di 5,7 miliardi di euro attraverso una cosiddetta partecipazione silenziosa, uno strumento ibrido che non diluirebbe i diritti di voto degli azionisti. La società pagherà un dividendo garantito sull'investimento del 4% nel 2020 e nel 2021, salendo al 9,5% nel 2027. Una parte della partecipazione silenziosa può essere trasformata nel 5% del capitale di Lufthansa se la società non paga il dividendo garantito, secondo la dichiarazione. Lo stato sosterrà anche un prestito triennale di 3 miliardi di euro.

L'articolo integrale su Il Sole 24 Ore.

